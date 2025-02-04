В Егорьевске завершается строительство трех ФАПов

В Егорьевском муниципальном округе к завершению подходит строительство фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Поповская, Колычево и селе Лелечи. Их возводят по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фапы, построенные по современной модульной технологии будут состоять из нескольких помещений — кабинета фельдшера, прививочной, смотровой и процедурной комнат, а также палаты для длительного пребывания пациентов. В Поповской специалисты уже выполняют внутреннюю отделку помещений.

«Завершаются работы по устройству системы вентиляции, кабельных линий слаботочных и силовых систем. Проводится благоустройство территории. Кровельные работы полностью закончены», — рассказал консультант отдела сопровождения строительства и капитального ремонта «Дирекция заказчика капитального строительства» Павел Чурсин.

Более чем на 85% оценивается готовность ФАПа в Колычево. ФАПы введут в эксплуатацию в этом году. Здесь завершаются работы по монтажу систем отопления и электроснабжения. Уже проведены кровельные работы и устройство канализации. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории — для комфорта пациентов рабочие установят лавочки, сделают парковку, а тротуар выложат плиткой с антискользящим покрытием. Такая же строительная готовность и у фельдшерско-акушерского пункта села Лелечи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.