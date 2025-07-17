В Егорьевске завершается ремонт дошкольного отделения школы № 1

Капитальный ремонт детского сада на ул. Майора Удачина города Егорьевска идет полным ходом. Это дошкольное отделение школы № 1 — ход работ в рамках проекта «Новая школа» контролирует депутат партии «Единая Россия» в совете депутатов округа, директор учреждения Георгий Аксенов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты смонтировали потолок и систему освещения, установили перегородку из алюминиевого профиля, заменили дверные блоки и покрасили стены.

Рабочим осталось постелить напольное покрытие, установить решетки на радиаторы отопления, устранить незначительные недочеты. Воспитанники этой группы находятся в другом помещении. Работники и родители с нетерпением ждут возвращения в обновленную группу.

Ранее в этом детском саду отремонтировали запасные выходы из двух групповых помещений, а также успешно установили новые лестничные марши из наборных железобетонных ступеней. Цоколь был облицован профлистом, что добавляет эстетики и долговечности.

«Капитальный ремонт детского сада продвигается активно. Этот проект — важный шаг в обеспечении качественного образования и комфортной среды для наших детей. Мы продолжаем контролировать процесс и следить за качеством выполняемых работ. Уверен, что вскоре наши маленькие жители смогут наслаждаться новыми и уютными условиями для обучения и развития», — отметил Георгий Аксенов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.

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