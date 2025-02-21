В Егорьевске завершается обновление фасада детской поликлиники

В Егорьевске продолжается ремонт городской детской поликлиники. Практически все строение рабочие обшили современными металлокассетами, под ними смонтировали толстый слой утеплителя и ветровлагозащиту — это позволит повысить энергоэффективность здания и значительно сократить расходы на отопление. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновили также кровлю здания, провели внутренний ремонт помещений на втором этаже. В настоящее время строительная бригада завершает обновление фасада.

«В ходе ремонтных работ фасад получил оформление в бело-серой цветовой гамме в соответствии со стандартом министерства здравоохранения Московской области. В частности, современный вид приобретет и входная группа здания», — говорит представитель подрядной организации Алексей Новиченко.

Одновременно рабочие устанавливают на окнах наличники, откосы и отливы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.