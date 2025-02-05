В Егорьевске в рамках госпрограммы обновляют спорткомплекс «Мещера»

В январе в Егорьевске стартовал ремонт спортивного комплекса «Мещера». Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджетных средств. По словам заместителя главы муниципального округа Сергея Евстигнеева, предстоящее обновление принесет множество улучшений, которые сделают комплекс еще более привлекательным для посетителей.

Планами на строительство поделились в пресс-службе регионального минстройкомплекса.

В рамках обновления на стадионе будут заменены наружные инженерные сети, трибуны, выполнена гидроизоляция поля, смонтирована система подогрева. По проекту на месте старого футбольного поля появится современное — с искусственным покрытием, беговыми дорожками, будут обновлены и другие спортивные зоны, установлены новые мачты освещения и табло.

Среди новых спортивных зон на стадионе запланированы волейбольная и баскетбольная площадки. Изменения запланированы и в административно-бытовом корпусе, где ремонт ожидает перегородки, покрытие пола, инженерные сети, окна и двери. Во вторник завершили демонтаж существующих конструкций и приступили к общестроительным работам, включая устройство инженерных сетей. Общая готовность объекта составляет 10%.

На строительной площадке задействовано 10 рабочих и 3 единицы техники. Площадь плоскостных сооружений составляет 15,5 тыс. кв. метров, площадь существующего административного здания составляет 646,6 кв. метров. Завершиться работы должны к концу 2025 года.

Спорткомплекс «Мещера» в этом году также представил свой проект для участия в инициативном бюджетировании — организация планирует закупить новую технику для секции картинга. Голосование проходит на портале «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.