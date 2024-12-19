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В Егорьевске построят фермерский рынок, который предоставит 40 рабочих мест

Строительство фермерского рынка в Егорьевске вышло на финишную прямую — завершение работ и введение его в эксплуатацию намечено на I квартал 2025 года. Помимо создания в округе современного торгового объекта для производителей сельскохозяйственной продукции, на рынке будет создано 40 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На этой неделе инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства объекта. Здание уже возведено, сейчас специалисты занимаются монтажом внутренних инженерных систем.

«Здание площадью почти 4 тыс. кв. метров оборудуют несколькими торговыми помещениями с витринами и стендами для размещения продукции, а также административно-бытовым блоком», — отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Для удобства посетителей рядом с новым фермерским рынком построят просторную парковку на 80 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.