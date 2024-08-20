В Егорьевске откроют рынок с фермерскими продуктами

В Егорьевске ведется строительство фермерского рынка. По данным пресс-службы Главного управления строительного надзора Московской области, он заработает уже в следующем году, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Здание фермерского рынка начали возводить в июле прошлого года, финал — в третьем квартале 2025-го. В ходе проверки инспекторы ведомства зафиксировали 46% строительной готовности», — отмечается в сообщении.

Согласно проекту, площадь рынка составит около 4 тыс. кв. м, торговые площади рынка займут 2,3 тыс. кв. м. Они будут оборудованы торговыми помещениями с витринами и стендами для продажи фермерских продуктов. Прилегающая территория будет озеленена и разделена на пешеходную и транспортную зоны. Рядом появится парковка на 90 машиномест для обеспечения удобства посетителей. Сейчас рабочие обустраивает фасад и основание для бетонирования полов.

В здании оборудуют зоны разгрузки, складские, торговые и другие необходимые помещения, в том числе зона отдыха для посетителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.