В Егорьевске начали строить кондитерскую фабрику за 2 млрд рублей

В Егорьевске стартовало строительство современной фабрики кондитерских изделий, где ежегодно будут выпускать до 10,5 тысяч тонн продукции. Объем инвестиций в проект составляет 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Егорьевске возводят производственно-складской комплекс площадью более 22 тысяч квадратных метров для выпуска вафельных конфет, батончиков, изделий из нуги и мягкой карамели с орехами и добавками. Фабрика обеспечит магазины по всей России свежей продукцией и расширит ассортимент.

Строительство ведется в рамках программы губернатора Подмосковья «Земля за 1 рубль», которая способствует развитию инвесторов, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в муниципалитет. На объекте уже выполняют работы по устройству фундаментов, монтажу металлических ферм и железобетонных колонн. Строительная готовность составляет 12%. Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года.

Застройщиком выступает кондитерская фабрика «Победа», основанная в 1999 году. Компания остается семейным бизнесом и выпускает продукцию под брендами «Победа вкуса», «Мишки в лесу», «Соната» и «Птица счастья». Изделия фабрики реализуются в различных регионах России и странах Евразийского союза.

Строительство объекта контролирует Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.