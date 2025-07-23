В Егорьевске и Лыткарино к концу года появятся обновленные стадионы

В текущем году в рамках народной программы в регионе строятся 19 и ремонтируются 11 объектов спорта. В их числе — стадионы в Егорьевске и Лыткарино. Оба объекта планируется сдать к концу 2025 года, сообщила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова,

«В Московской области „Единая Россия“ активно работает над развитием спорта и модернизацией спортивной инфраструктуры. С 2018 по 2024 годы в рамках Народной программы партии по наказам избирателей построено 113 новых и капитально отремонтировано 14 объектов. Особое внимание уделяется созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также развитию массового спорта среди молодежи. Депутаты всех уровней совместно с жителями и общественностью тщательно контролируют не только качество строительных и ремонтных работ, но и соблюдение сроков их выполнения», — рассказала Линара Самединова.

Так, в Егорьевске продолжается капитальный ремонт стадиона «Мещера». Депутат Мособлдумы Максим Коркин, проинспектировавший ход работ, сообщил, что городской стадион будет оснащен новым футбольным полем с подогревом, современными беговыми дорожками на 400 м, трибунами на 1200 человек. Также на территории стадиона обустроят мини-футбольное поле, многофункциональную игровую площадку, зону для катка.

«Капремонт городского стадиона — наказ жителей, который мы учли в Народной программе партии. В этом году начались масштабные работы по модернизации спортивного объекта. Сейчас подрядчиком ведутся работы по устройству основания для футбольного поля, на 90% выполнено устройство дренажной системы по его периметру. В административном здании ведутся внутренние работы, а также работы по утеплению и облицовке фасада. Завершается устройство монолитных фундаментов под трибуны и опоры освещения», — рассказал Максим Коркин.

«Общая строительная готовность объекта составляет 30%. С подрядной организацией прорабатывается вопрос увеличения темпа работ. Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2025 года», — сообщил председатель Совета депутатов округа, заместитель секретаря Егорьевского отделения «Единой России» Михаил Лавров.

А в Лыткарино на стадионе «Полет» выполняется перенос инженерных сетей с территории объекта и вертикальная планировка. Как сообщил депутат Совета депутатов Лыткарино, член фракции «Единая Россия» Евгений Серегин, уже завершен монтаж подпорной стены со стороны улицы Набережной. Кроме того, планируется установка спортплощадок для баскетбола и волейбола. В проекте также учтено асфальтирование территории и создание парковочных мест.

«В ходе осмотра обсудили с подрядчиком текущие этапы строительства — работы осуществляются в соответствии с графиком. Помимо обновленного футбольного поля на стадионе появятся современные беговые дорожки, освещение, трибуны на 500 мест, раздевалки для команд и тренерского состава с необходимыми удобствами. Сдача объекта запланирована на ноябрь текущего года. После завершения работ стадион станет новой точкой притяжения для спортсменов и любителей активного отдыха», — рассказал Евгений Серегин.

В рамках Народной программы в 2024 году завершился капремонт стадиона «Гидросталь» в Чехове. Теперь там новое искусственное покрытие и подогрев, обновленные беговые дорожки, новые трибуны на 1200 мест с навесом, открытые площадки для баскетбола и мини-футбола, теннисный корт, хоккейная коробка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.