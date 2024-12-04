В Дзержинском проводится реконструкция стадиона «Орбита»

В мае текущего года в Дзержинском стартовала масштабная реконструкция одного из главных спортивных объектов округа — стадиона «Орбита». Работа над преображением спортивного объекта проводится в рамках реализации народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба председателя совета ОМСУ Владимира Храмцова.

Работа осуществляется по типовому проекту, который уже отлично себя зарекомендовал в Подмосковье.

Проект включает в себя замену футбольного поля с натуральным покрытием на искусственное, обустройство 4 беговых дорожек, модернизацию освещения и установку двух модулей трибун по 250 мест.

Искусственный газон на поле площадью более 12 тыс. кв. метров будет подогреваемым. Индивидуальный тепловой пункт почти готов. Срок службы такого газона составляет 10 лет. В отличие от натурального, его не нужно косить, полоть, поливать и удобрять. Дважды в год ворс длиной 6 см будут прочесывать специальной щеткой.

«В спорткомплексе появятся два спортивных ядра для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и мини-футбол, а для спортсменов предусмотрены теплые модульные раздевалки и скамейки с навесами для запасных игроков. Одно из главных направлений «Народной программы» «Единой России» — развитие спортивной инфраструктуры, создание комфортных условий для занятий физической культурой. Реконструкция стадиона «Орбита» — долгожданное событие для жителей города. Об этом они неоднократно заявляли на наших совместных встречах. Уверен, что в результате выполненных работ город получит современное пространство для занятий спортом и проведения досуга», — сказал председатель совета депутатов городского округа Дзержинский Владимир Храмцов.

На сегодняшний день подрядчик утрамбовывает на поле финишный отсев — щебень самого мелкого диаметра — под основание газона. Параллельно рабочие устанавливают ограждение, как на основном поле, так и на спортивных площадках для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол.

Ход и качество выполняемых работ под контролем представителей партии «Единая Россия». В ноябре стадион «Орбита» посещал с инспекцией депутат Московской областной думы Владимир Жук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.