В двух дошкольных учреждениях Серпухова продолжается капитальный ремонт

На сегодняшний день строительная готовность детского сада «Василек» в Серпухове составляет 80,5%. На объекте ведутся работы по устройству детских игровых и спортивных площадок, окраске потолков и стен, монтажу подвесных потолков и дверей, установке слаботочных и наружных электрических систем, гидроизоляции фундамента, засыпке пазух, монтажу ограждений и малых архитектурных форм. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В детском саду «Улыбка» в п. Пограничный готовность объекта — 78,3%. Здесь выполняются работы по устройству черновой отделки электрощитовой, прокладке кабельных трасс и контуров заземления, монтажу наружного электроосвещения и пожарных выходов, устройству цоколя, отмостки и наливных полов, отделке лестниц плиткой, усилению дверных проемов, монтажу вентиляционных коробов и водосточной системы.

«Планируем завершить все работы в установленные сроки, чтобы уже 1 сентября дошкольные учреждения распахнули двери для юных жителей округа, обеспечив комфортные и современные условия для развития и обучения», — сказал глава муниципалитета Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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