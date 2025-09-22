В Дубне завершился капремонт перрона на вокзале

Капремонт перрона провели в рекордные сроки. В рамках проекта здесь заменили железобетонные плиты и фундаментные блоки, а также уложили гидроизоляцию. На платформе полностью обновили плитку площадью около одной тысячи квадратных метров. Также для удобства пассажиров установили новые скамейки и урны, смонтировали современное, светодиодное освещение, а также отремонтировали сход с платформы.

«Сегодня у нас итоговая приемка. И могу сказать, что объект полностью готов. Хочу поблагодарить и команду подрядчика, и руководство РЖД за то, что включили нас в первоочередной план. Это была непростая работа, но очень важная», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

За прошлый год станцией «Большая Волга» воспользовались более 262 тысяч пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.