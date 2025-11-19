сегодня в 18:28

В Дубне завершился капитальный ремонт четырех дорог в частном секторе

По поручению губернатора региона в этом году в Дубне провели капитальный ремонт 4 дорог в частном секторе Левобережья: на улицах Безымянной, Октябрьской, а также вдоль проездов Школьный и Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прошлом году в рамках визита в наукоград Андрей Воробьев поставил задачу отремонтировать грунтовые дороги частного сектора, где располагаются более сотни жилых домов.

В этом году к работам приступили: подрядчик на каждой улице подготовил основание из песка и щебня, уложил два слоя евроасфальта. Также на улице Безымянной было решено обустроить тротуар для пешеходов.

В ходе ремонта подрядчик выполнил благоустройство прилегающей территории, подсыпку обочин и нанес разметку на дороги. Общая протяженность отремонтированных дорог составила более 2,5 километров.

«Почему частный сектор? Мы по нормативам меняем основные дороги, производим реконструкцию, строим новые. Средств на частный сектор не хватает. Губернатор поддержал все 4 локации», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.