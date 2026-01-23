В Дубне завершили капитальный ремонт школы искусств

В Дубне подвели первые итоги капитального ремонта детской школы искусств, завершенного три месяца назад. Обновленное здание на улице Флерова приняло почти 700 воспитанников и педагогов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт детской школы искусств в Дубне длился девять месяцев и завершился при поддержке губернатора Московской области. В ходе работ обновили 24 учебных класса, 9 больших аудиторий и главный концертный зал. В зале установили современные акустические панели, что улучшило качество звучания.

Директор школы Татьяна Дементьева отметила, что после ремонта изменилась не только внешняя среда, но и качество образовательного процесса. По ее словам, педагоги довольны новой мебелью, светлыми стенами и акустикой. Учреждение также получило новые музыкальные инструменты по губернаторской программе.

Преподаватель академического вокала Елена Сорокина подчеркнула, что акустика в зале стала профессиональной, а для вокалистов это важное преимущество. На художественном отделении улучшили освещение, что, по словам преподавателя Екатерины Мусихиной, положительно сказалось на творчестве учеников.

Обновленная школа стала одним из символов города, а число желающих учиться и проходить практику заметно выросло.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.