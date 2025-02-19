В Дубне завершаются демонтажные работы в здании музыкальной школы

В детской музыкальной школе на улице Флерова завершаются работы по монтажу внутренних конструкций. Ход работ проверили представители городских властей и Общественной палаты, а также родители школьников, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт в Детской музыкальной школе в Дубне проходит в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«На объекте порядка 25 человек. Работы ведутся на трех этажах здания. Подрядчик приступает к общестроительным работам — устройству инженерных коммуникаций, отделке помещений», — отмечается в сообщении.

В ходе ремонта подрядчик сохранит исторический облик здания, большую ель во дворе школы. Памятник Михаилу Глинке, который стоит во дворе школы на время ремонта перенесут в другое место и отреставрируют.

«Надеемся, что все будет выполнено в срок. Хочется потом прийти и порадоваться за ребят, которые сюда будут ходить», — отметила член Общественной палаты округа Ирина Негина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.