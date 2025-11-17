В Дубне завершают ремонт и благоустройство в здании детского клуба

В здании клуба «Буревестник» в Дубне, которое принадлежит коллективам центра «Дружба», заменяют все окна и уже установлено новое ограждение по периметру. Здесь занимаются более 300 воспитанников, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Хочется сказать большое спасибо администрации нашего города, что всегда прислушиваются к нашим запросам», — отметила директор центра «Дружба» Антонина Нестерова.

В здании «Буревестника» занимаются одни из самых популярных коллективов центра, в том числе хореографический коллектив «Выкрутасы» и коллектив чирспорта «Нон-Стоп». Помещения для тренировок обязательно должны проветривать, но делать это со старыми окнами было сложно. С новыми, пластиковыми, и детям, и педагогам будет намного комфортнее.

«Детские коллективы города должны заниматься в комфортных классах. Задача хореографов — научить детей танцевать, наша, как руководителей города — создать для уроков условия. В этом учебном году мы заменили ограждение у здания, чтобы ограничить на территорию проезд машин и сделать дорогу к искусству более безопасной. Теперь заменили окна», — сообщил глава округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.