В Дубне завершается проектирование новой детской поликлиники

Подрядчик, который выиграл контракт на строительство новой детской поликлиники в Дубне, завершает проектирование будущего здания и проводит на объекте геодезические работы. Вскоре начнутся геологические работы, идет оформление ордеров и порубочных билетов для расчистки будущей строительной площадки в Дубне. Все проектные решения согласовываются с главным врачом Дубненской больницы Игорем Давроновым, а также администрацией городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под строительство детской поликлиники в Дубне выделено более одного гектара земли. Будущая поликлиника уже включена в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. Она войдет в состав ГБУЗ МО «Дубненская больница».

Поликлиника будет расположена в новом месте, в районе Большой Волги, сейчас же здесь — заросли. Место выбрано удачно, рядом 2 школы и детский сад. Сейчас детей принимают в здании взрослой поликлиники.

«Строительству новой поликлиники уделяем самое пристальное внимание. Подрядчик регулярно участвует в строительных штабах», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Новая детская поликлиника в Дубне рассчитана на 200 посещений в смену. В здании разместятся педиатрическое отделение, кабинеты узкопрофильных специалистов, лаборатория. Рядом со зданием будет парковка и место для прогулок. Начало строительства запланировано на 1 квартал 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.