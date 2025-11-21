В Дубне завершается проектирование корпуса для хоровой школы мальчиков и юношей

В Дубне заключен контракт на проектирование и капитальный ремонт второго корпуса детской хоровой школы мальчиков и юношей. Демонтажные работы стартуют на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Двухлетний контракт предусматривает обновление двухэтажного кирпичного здания, которое более 20 лет не использовалось. Подрядчик уже завершил обследование объекта, а демонтажные работы начнутся до окончания подготовки проектной документации.

После капитального ремонта в новом корпусе разместят дополнительные учебные кабинеты и концертный зал. В здании утеплят фасад, заменят окна и кровлю, проведут перепланировку и установят акустические панели для звукоизоляции.

В настоящее время в детской хоровой школе мальчиков и юношей в Дубне обучаются более 500 детей от 4 до 18 лет. В учреждении работают восемь хоровых коллективов и два оркестра русских народных инструментов. Дополнительные помещения позволят решить проблему нехватки пространства для занятий.

«При поддержке губернатора региона было принято решение о расширении здания хоровой школы мальчиков и юношей. Город включили в государственную программу. Это позволит знаменитому учебному заведению оставаться ведущим в Подмосковье», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Детская хоровая школа мальчиков и юношей действует с 1991 года и организует четыре фестиваля и конкурса различного уровня. Концертный хор «Дубна» неоднократно становился победителем международных, всероссийских и областных конкурсов. Все работы по капитальному ремонту планируется завершить до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.