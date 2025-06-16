В Дубне в детских садах запланированы масштабные ремонтные работы

Почти 1,5 тыс. кв. м крыши в детском саду «Сказка» в Дубне планируют обновить в этом сезоне. Материал — современный полимерный гидроизоляционный. Кровля мягкая, ее перекрывать можно только полностью, чтобы не было стыков, сообщила пресс-служба администрации городского окрга

Пока погода позволяет, работы идут активно. Эта задача — одна их самых масштабных в рамках сезонного ремонта детских садов в этом году. Дети на время ремонта переведены в соседние «Росинку» и «Золотой ключик». Также большой объем работ запланирован в «Ручейке». Там предстоит капитальное обновление пищеблока.

«Большие работы будут проведены и в детском саду „Улыбка по замене инженерных коммуникаций. Этот ремонт давно требуется. В последующие годы будем планировать провести такие работы в „Золотом ключике“, — пояснила и. о. заместителя главы г. о. Дубна Светлана Жаленкова.

Кроме того, в детском саду «Сказка» будет заменена автоматическая пожарная сигнализация. В зданиях трёх детских садов в Правобережье продолжится замена оконных блоков, а в трёх — в левобережной части города — будет проведён ремонт санузлов.

«Всего на эти цели выделено 18 миллионов рублей», — сказал глава Дубны максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.