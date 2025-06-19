В Дубне стартовал капитальный ремонт дорог

В Дубне капитальный ремонт дорог стартовал в частном секторе Левобережья. В этом году запланировано привести в порядок улицы Безымянную и Октябрьскую, Школьный и Октябрьский переулки. Работы ведутся по поручению губернатора и главы городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уже начались земляные работы: выкопка грунта, подготовка корыта и «подушки». Там будут подсыпать песок и щебень, проведут все необходимые мероприятия для того, чтобы положить асфальт и удобно передвигаться по улице. Работы будут проводиться поэтапно: если мы будем делать левую сторону, то по правой можно будет проехать в обе стороны. Полностью перекрывать дороги не планируется», — рассказал начальник управления благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры администрации г. о. Дубна Алексей Воднев.

Приступили к ремонту на улице Безымянной: ее благоустроят от улицы Жуковского до въезда в садовые товарищества «Заря-1» и «Заря-2». В разгаре земляные работы, на некоторых участках уже подсыпают щебень.

«К середине октября все работы по капитальному ремонту дорог будут полностью завершены», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Также на этот год запланирован ремонт тротуаров, продолжается обустройство «народных» троп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.