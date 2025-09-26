сегодня в 17:23

В Дубне продолжается первый этап строительства очистных сооружений

В Дубне в разгаре первый этап строительства очистных сооружений по федеральной программе «Чистая Волга», программе реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения губернатора и правительства Московской области. Сейчас завершается забивка свай на первичном и вторичном отстойниках и аэротенке, уже начались бетонно-монолитные работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это самый значимый проект, который сейчас реализуем в городе. Работы по реконструкции очистных сооружений поддержал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Работы же проходят по федеральной программе «Чистая Волга».

Мощность новых очистных будет больше в полтора раза и составит 50 тысяч кубометров в сутки. В рамках первого этапа строительства возведут сооружение аэротенка, 4 первичных отстойника, 4 вторичных, здание механических решеток и ультрафиолетового обеззараживания, административно-бытовой комплекс и здание цеха мехобезвоживания, гараж и площадки компостирования.

После второго этапа строительства на новые очистные сооружения переключат город, старые сооружения снесут и приступят к третьему этапу строительства. Новые очистные сооружения в Дубне введут в эксплуатацию в начале 2028 года.

