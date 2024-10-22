В Дубне приступили к фасадным работам в центре допобразования для детей «Дружба»

В Дубне продолжается капитальный ремонт центра дополнительного образования для детей «Дружба». Подрядчик приступил к фасадным работам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В настоящее время на объекте работают 30 человек и 3 единицы техники. Подрядчик завершил демонтаж и кровельные работы, строители приступили к фасадным работам, продолжают монтаж откосов и перегородок, прокладывают инженерные сети, выполняют устройство полов, вывозят строительный мусор.

Общая площадь здания, построенного в 1961 году — 2 600 квадратных метров. В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, заменены оконные блоки, проложены инженерные коммуникации. Потом будет проведено оснащение обновленных помещений современным технологическим оборудованием и мебелью. В детском центре творчества будут созданы все условия для занятий ребят творчеством и музыкой.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Завершат их до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.