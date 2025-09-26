сегодня в 14:50

В Дубне построили дата-центр самого высокого уровня информационной безопасности

В особой экономической зоне «Дубна» завершено строительство современного центра обработки данных Федеральной налоговой службы России. Предприятие планирует пройти сертификацию по самому высокому стандарту надежности — TIER 4. В России есть только один ЦОД, получивший такую сертификацию, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

На площади 18,5 тыс. квадратных метров разместили блоки распределительных подстанций, дизельных насосных и электро- станций, пожарную станцию. На объекте предусмотрено 16 функциональных зон, включая машинную, серверную, зону бесперебойного электроснабжения, сервисные зоны инженерной и IT-инфраструктуры.

Проектная мощность четырехэтажного дата-центра составит 40 МВт. Инженерная инфраструктура будет обеспечена двумя тысячами IT-стоек.

Дата-центр построили всего за два года, несмотря на повышенную техническую сложность объекта. При этом строительство объекта шло под контролем инспекторов Главгосстройнадзора, которые провели все необходимые проверки и накануне выдали застройщику заключение о соответствии построенного объекта проектной документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.