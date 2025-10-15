В Дубне после капремонта открылась детская школа искусств

В Дубне распахнула свои двери обновленная детская школа искусств. За музыкальные инструменты и мольберты в родных классах вновь сели более тысячи ребят, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В день открытия в Дубне прошла торжественная церемония, в ходе которой был дан старт нового этапа в жизни школы. Символичную красную ленту перерезали почетный гости: министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава г. о. Дубна Максим Тихомиров, академик РАН, директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников и благочинный Дубненского-Талдомского округа, протоиерей Павел Мурзич.

Как отметили на открытии, это одно из знаковых культурных мест в Дубне, где рождаются таланты и закладываются творческие традиции. Школа была открыта в 1956 году и с тех пор ее окончили тысячи детей, многие из которых выбрали профессии, связанные с искусством. В этот день с экрана поздравления педагогам и ученикам передали талантливые выпускники, среди них художники, оперные певцы, музыканты.

Как отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров: «Сегодня для нашего наукограда — особенный день. Мы открываем обновленное здание Детской школы искусств — место, где рождается вдохновение и растут таланты. После капитального ремонта школа обрела современный облик. Работы стали возможен благодаря личной поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и его команды. От имени всех педагогов, родителей и учеников выражаю искреннюю благодарность за внимание к нашему городу и за помощь в реализации этого важного проекта».

Торжественная церемония в Дубне завершилась концертом талантливых учеников школы, который прошел в обновленном концертном зале. Здесь не только утеплили стены, заменили окна, но также установили акустические панели на потолок.

С начала этого года Дубненская детская школа искусств была закрыта на капитальный ремонт. Меньше года понадобилась строителям, чтобы выполнить работы в Дубне. За 9 месяцев здание полностью преобразилось: был укреплен фундамент, заменена кровля, окна, утеплен и обновлен фасад. По просьбам жителей, здание в Дубне сохранило исторический облик. Внутри также был проведен ремонт: заменены инженерные сети, преобразился концертный класс, кабинеты, туалетные комнаты.

Ремонт в здании прошел по решению губернатора Московской области. В следующем году школа будет отмечать 70-летний юбилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.