В Дубне отремонтируют зал для фехтования

Зал, в котором проходят тренировки по фехтованию для 30 спортсменов и городские соревнования, отремонтируют в Дубне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Несколько десятков турниров проводятся в этом зале ежегодно. Юные фехтовальщики Дубны только за 2025 год завоевали в спортивную копилку наукограда около двух десятков медалей, с успехом побеждая соперников на соревнованиях разного уровня.

Ремонтные работы в этом спортивном зале довольно специфические. На стену закрепили защитное покрытие из алюминия, чтобы на тренировках ей больше не наносили повреждения шпагами. Существенные изменения будут проведены в системе освещения. Светильники заменят на новые и переместят их ряды так, чтобы располагались ровно над дорожками для фехтования. Уже обновили стены, на очереди — напольное покрытие и потолочная плитка. Будут заменены и защитные экраны радиаторов отопления. Закончен косметический ремонт в раздевалке.

«Решение о модернизации фехтовального зала нами было принято, поскольку ремонта здесь не было с тех пор, как он был оборудован для работы этой секции. Требовалось обновить систему освещения, переместить светильники для удобства тех, кто тренируется, освежить помещение», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

В соответствии с контрактом, ремонтные работы в фехтовальном зале закончатся не позднее 25 сентября.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.