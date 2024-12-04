В Дубне объявлен конкурс на строительство детской поликлиники

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству, поставкой необходимого оборудования для обеспечения эксплуатации детской поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Подмосковья «Дубненская больница» в г. о. Дубна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной поллитике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Здание детской поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская больница» на 200 посещений в смену, по адресу: г. о. Дубна, ул. Вернова.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.