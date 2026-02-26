В Дубне начали ремонт кровли хоровой школы «Дубна»

сегодня в 14:13

Капитальный ремонт Детской хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» продолжается на улице Векслер, 22а. Подрядчик приступил к ремонту кровли и ведет демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья». Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.

Здание площадью более 1 тыс. кв. метров полностью обновят. Специалисты отремонтируют фасад и кровлю, заменят инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Во всех помещениях выполнят внутренние работы, заменят сантехнику, окна и двери.

Также благоустроят прилегающую территорию. Завершить капитальный ремонт планируют до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.