В Дубне ликвидируют аварийное здание бывшего магазина и кафе

В Дубне начались работы по демонтажу нежилого аварийного объекта — здания бывшего магазина и кафе на улице Университетская. Строение граничит с территорией государственного университета «Дубна» и жилым массивом. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажное здание было возведено в начале 1970-х годов для нужд Волжского высшего военного строительного командного училища (ВВСКУ). Его площадь составляет порядка 420 квадратных метров. После расформирования училища в 1993 году объект был заброшен и со временем начал разрушаться. В связи с критическим техническим состоянием, наличием множественных повреждений и несоответствием действующим нормативам безопасности, строение было признано аварийным и подлежащим сносу.

В настоящий момент проводится демонтаж объекта. Работы планируется завершить до конца текущего года.

Всего на территории городского округа Дубна было выявлено 52 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие с требованиями законодательства 38 проблемных объектов, что составляет 73% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.