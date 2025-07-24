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В ДШИ «Вдохновение» продолжаются работы по ремонту пожарной сигнализации

В структурном подразделении Детской школы искусств им. В. А. Ширшова ДШИ «Вдохновение» продолжаются работы по ремонту пожарной сигнализации. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

Школа искусств — особое пространство, наполненное творческими идеями, вдохновением и радостью творчества. Здесь важно обеспечить безопасность всех участников образовательного процесса, включая учеников, преподавателей и гостей учреждения. Одной из ключевых мер безопасности является исправная пожарная сигнализация, гарантирующая своевременное обнаружение возгорания и эвакуацию людей.

Современные технологии постоянно развиваются, обновление старой системы позволит повысить эффективность защиты учреждения от пожара.

Процесс ремонта включает следующие этапы:

осмотр всей системы специалистами; замена элементов системы; настройка и тестирование.

Ремонт пожарного оборудования также запланирован и в структурном подразделении «Истринская ДШИ». Здесь к ремонтным мероприятиям специалисты приступят сразу после их завершения в ДШИ «Вдохновение».

По контракту закончить все работы подрядная организация обязуется до 31 августа.

Обновлённая пожарная сигнализация обеспечит еще большую безопасность учащихся и сотрудников, а также минимизирует риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.