В ДШИ «Вдохновение» продолжаются работы по ремонту пожарной сигнализации
Фото - © пресс-служба администрации
В структурном подразделении Детской школы искусств им. В. А. Ширшова ДШИ «Вдохновение» продолжаются работы по ремонту пожарной сигнализации. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.
Школа искусств — особое пространство, наполненное творческими идеями, вдохновением и радостью творчества. Здесь важно обеспечить безопасность всех участников образовательного процесса, включая учеников, преподавателей и гостей учреждения. Одной из ключевых мер безопасности является исправная пожарная сигнализация, гарантирующая своевременное обнаружение возгорания и эвакуацию людей.
Современные технологии постоянно развиваются, обновление старой системы позволит повысить эффективность защиты учреждения от пожара.
Процесс ремонта включает следующие этапы:
- осмотр всей системы специалистами;
- замена элементов системы;
- настройка и тестирование.
Ремонт пожарного оборудования также запланирован и в структурном подразделении «Истринская ДШИ». Здесь к ремонтным мероприятиям специалисты приступят сразу после их завершения в ДШИ «Вдохновение».
По контракту закончить все работы подрядная организация обязуется до 31 августа.
Обновлённая пожарная сигнализация обеспечит еще большую безопасность учащихся и сотрудников, а также минимизирует риски возникновения чрезвычайных ситуаций.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.