В дошкольном отделении центра образования Богородского округа начался демонтаж

В селе Кудиново Богородского округа на улице Центральной в настоящее время продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения центра образования № 35, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского округа Валерий Пылаев совместно с родителями посетили объект и проконтролировали ход капитального ремонта здания детского сада.

С 1 ноября рабочие подрядной организации приступили к работам по демонтажу внутренних конструкций в здании.

В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания. Будут заменены все инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. Также будет проведена замена мебели. Завершить все работы и передать здание дошкольному учреждению строители планируют к августу 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.