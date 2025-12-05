В дошкольном отделении школы № 5 Воскресенска стартовали внутренние отделочные работы

В Воскресенске на улице Московская, д. 13 продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Средней общеобразовательной школы № 5». Подрядчик приступил к внутренним отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«Рабочие ведут устройство выравнивающей стяжки полов и стен, монтаж инженерных сетей. Со следующей недели начинается сборка строительных лесов для начала фасадных работ», — уточняется в сообщении.

По словам представителей подрядчика, предстоящие этапы включают обновление фасада и крыши, замену всех инженерных коммуникаций, радиаторов отопления, санитарно-технического оборудования, дверей и окон, проведение внутренней отделки групповых помещений, модернизацию кухни-пищеблока и благоустройство прилегающей территории. Завершающим этапом станет оснащение детсада новым оборудованием и мебелью.

Общая площадь здания составляет 1965,7 квадратных метров.

Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.