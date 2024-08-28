В Донском районе Москвы ликвидировали незаконное коммерческое строение

сегодня в 12:10

Госинспекция по недвижимости зафиксировала незаконное использование городской территории в Южном административном округе столицы. В настоящее время нарушение устранено, рассказал начальник ведомства Иван Бобров.

На юге столицы рядом с вл. 5 на ул. Вавилова находится автомоечный комплекс. Объект площадью 100 кв. м. был возведен самовольно.

«Модульное сооружение размещалось на неоформленном земельном участке и без разрешительной документации. Фактически некапитальное строение занимало территорию общего пользования и использовалось для предоставления услуг с целью коммерческой выгоды», — уточнил Бобров.

На сегодняшний день деятельность нелегального пункта мойки транспортных средств прекращена, а сам объект демонтирован.

Глава инспекции напомнил, что пользователи столичных объектов недвижимости могут самостоятельно проверить себя на наличие земельно-имущественных нарушений, воспользовавшись удобным сервисом «Открытый контроль».