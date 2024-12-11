В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» введены в эксплуатацию три новых корпуса

В городском округе Домодедово в новом ЖК «Прибрежный Парк» в 12-17-этажных домах предусмотрено 676 квартир, а также кладовые и коммерческие помещения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общая площадь квартир составляет более 28 тыс. кв. метров. На придомовой территории предусмотрен двор с озеленением и несколькими функциональными зонами — детской, спортивной и рекреационной. На минус первом этаже каждого корпуса находятся индивидуальные кладовые — здесь жители смогут хранить сезонный инвентарь и другие вещи, которые не нужны для ежедневного применения.

На первых этажах зданий расположились коммерческие помещения, где скоро начнут работать супермаркеты, аптеки, кофейни и бытовые сервисы.

На текущий момент здесь уже построили 16 жилых корпусов и детский сад для 300 малышей, а еще один детский сад и большую школу на 1650 мест планируют ввести в эксплуатацию до 2026 года. Проект также включает в себя разнообразную коммерческую инфраструктуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.