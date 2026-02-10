В Домодедово завершили строительство многоуровневой парковки на 900 машиномест

В Домодедово завершили строительство открытой многоуровневой парковки на 900 машиномест для жителей комплекса «Домодедово парк». Объект прошел проверку главгосстройнадзора Московской области, сообщает пресс-служба главгосстройнадзора Московской области.

В Домодедово завершили строительство многоуровневой парковки открытого типа на 900 машиномест для автовладельцев жилого комплекса «Домодедово парк». Новый паркинг призван решить проблему стихийной парковки на придомовых территориях и рассчитан на постоянную высокую загрузку.

Главгосстройнадзор Московской области провел проверку завершения строительных работ и выдал застройщику заключение о соответствии объекта проекту. В ближайшее время парковку введут в эксплуатацию.

Общая площадь автостоянки составляет почти 24 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрены зоны хранения автомобилей, автомойка, шиномонтаж, помещения для посетителей, а также технические и подсобные блоки. Планировка обеспечивает удобный ежедневный заезд и выезд, а также безопасную эксплуатацию при высокой загрузке.

Появление вместительной парковки стало ответом на рост жилой застройки в районе. В жилом комплексе уже работают школы и детские сады, а организованное парковочное пространство повышает комфорт проживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <...> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.