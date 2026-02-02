В Домодедово завершили капремонт лицея № 3

В Домодедово продолжается комплексная модернизация образовательных учреждений: в лицее № 3 завершили капитальный ремонт, а в округе обновляют школы и детские сады, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Домодедово реализуют масштабную программу модернизации системы образования. В частности, в лицее № 3 завершили капитальный ремонт, после чего с 1 сентября 2025 года ученики вернулись к занятиям в обновленном здании.

Здание лицея, построенное в 1982 году, впервые прошло комплексное обновление за более чем 40 лет. В ходе работ заменили инженерные коммуникации, усилили системы безопасности, модернизировали материально-техническую базу. Учебные кабинеты оснастили новой мебелью и техникой, пополнили библиотечные фонды.

Директор лицея Надежда Генкина отметила, что изменения затронули не только инфраструктуру, но и образовательную среду. В школе появился читальный зал, организованы дополнительные и внеурочные занятия.

Особое внимание уделили пищеблоку: его полностью оснастили современным оборудованием, что позволило готовить питание для школьников на месте и повысить его качество. Ученики положительно оценивают перемены.

В обновленном лицее № 3 сейчас обучаются 1256 детей. Начальник управления образования администрации округа Елена Болмазова подчеркнула, что капитальные ремонты в Домодедово проходят комплексно: обновляются инженерные системы, помещения и прилегающая территория. Всего капитально отремонтировали три образовательных учреждения.

Модернизация школ и детских садов в Домодедово направлена на создание комфортной и безопасной среды для детей и педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.