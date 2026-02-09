В Домодедово проверили ход капитального ремонта детсада и школы в Авиационном

В микрорайоне Авиационный Домодедово депутаты и представители администрации осмотрели капитальный ремонт детского сада «Светлячок» и корпуса школы «Орбита». Работы идут по графику, завершение запланировано к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В микрорайоне Авиационный Домодедово продолжается капитальный ремонт детского сада «Светлячок» и корпуса школы образовательного комплекса «Орбита». Ход работ проверили депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, первый заместитель главы округа Александр Епишин и председатель совета депутатов Леонид Ковалевский.

В детском саду «Светлячок» завершены основные «мокрые» процессы: выполнены стяжки, штукатурка, полностью обновлен фасад, заменены окна. Сейчас ведутся работы по устройству инженерных сетей — электроснабжения, сантехники и отопления. Генеральный директор подрядной организации Владимир Шокуров сообщил, что ремонт идет по плану, фасад обновлен, окна заменены, отопление завершается.

С наступлением теплого сезона начнется благоустройство территории детского сада. Для воспитанников обустроят игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы, а также построят пожарный проезд.

В школьном корпусе «Орбита» завершены демонтажные работы, подключены системы отопления и электроснабжения. Сейчас ведется устройство кровли и вентилируемого фасада.

Вячеслав Фетисов отметил высокий уровень организации и качества работ, подчеркнув, что приоритетом остается комфорт и безопасность детей. Олег Жолобов добавил, что объекты готовы к внутренней отделке, а жители уверены в своевременном завершении ремонта.

Ввод детского сада и школьного корпуса в эксплуатацию запланирован к 1 сентября 2026 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.