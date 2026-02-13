В Домодедово на четверть завершен капремонт Востряковского лицея № 1

Капитальный ремонт Востряковского лицея № 1 проводится на площади Гагарина, 5, в микрорайоне Авиационный. В настоящее время подрядчик выполняет кровельные, фасадные и внутренние отделочные работы, а также монтирует окна.

Ремонт осуществляется по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании общей площадью 6,6 тысячи квадратных метров планируется провести фасадные и кровельные работы, заменить все инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, обустроить входные группы и благоустроить территорию. Завершить капитальный ремонт и открыть обновленный лицей планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.