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В Домодедове завершается капитальный ремонт лицея № 3. Работы ведутся в плановом режиме, и на сегодняшний день объект готов на 82%. На площадке трудятся 85 специалистов, подрядчик намерен закончить строительную часть уже в начале августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Лицей № 3 — один из крупнейших образовательных объектов в округе. Мы делаем все, чтобы уже 1 сентября он распахнул двери для учеников обновленным, современным и комфортным», — подчеркнула глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

К настоящему моменту завершены ключевые этапы выполнено устройство кровли, установлены новые окна и алюминиевые витражи, проведена разводка всех инженерных коммуникаций — вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации.

Сейчас в активной фазе идут фасадные и внутренние отделочные работы: укладка плитки, монтаж стеновых панелей и подвесных потолков, установка электрофурнитуры и светильников. Параллельно проводится благоустройство прилегающей территории.

После завершения строительных работ подрядчик приступит к оснащению учебных кабинетов: в лицей завезут новую мебель, интерактивные доски, проекторы и современное учебное оборудование.

К 1 сентября ученики вернутся в обновленное здание, которое станет не просто школой, а настоящим образовательным пространством нового поколения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.

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