В Домодедове возводят современный детский сад для маленьких жителей

Строительство нового детского сада на 240 мест в микрорайоне Южный подмосковного Домодедова активно продолжается. На данный момент общая готовность объекта составляет 60%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На строительной площадке задействовано более 60 рабочих и 5 единиц техники. Основные работы включают: фасадные и кровельные работы — ведутся монтаж и отделка фасадных конструкций, а также устройство кровли. Внутренние работы — осуществляется кладка внутренних стен и перегородок. Инженерные сети — проводятся работы по устройству внутренних и наружных инженерных коммуникаций, включая водоснабжение, водоотведение и подключение к электросетям», — уточняется в сообщении.

Детский сад будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью 3 750 кв. метров. В нем предусмотрены:

групповые помещения с игровыми зонами и спальнями;

музыкальный и физкультурный залы;

медицинские кабинеты;

пищеблок;

кабинеты психолога и логопеда;

административные и технические помещения.

На прилегающей территории планируется установить теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, а также провести комплексное благоустройство и озеленение.

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы к началу нового учебного года. Это позволит обеспечить местами для детей в микрорайоне и улучшить инфраструктуру города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.