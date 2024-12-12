сегодня в 09:06

В Домодедове возведут производственный корпус к началу 2026 года

Главгосстройнадзор Московской области осуществил контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с застройщиком. Инспекторы ведомства проверяли стройплощадку производственно-складского здания, расположенного в селе Домодедово на территории одноименного городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь промышленного объекта составит около 2,2 тыс. квадратных метров. Здание предназначено для обработки натуральных камней. Проектная производственная мощность — до 1,5 тонн в сутки. Внутри оборудуют складские и производственные помещения.

Кроме того, проектом предусмотрена встройка бытовых помещений, таких как раздевалка на 10 человек, душевая и пожарный пост.

В складских помещениях планируют использовать стеллажную систему хранения. Оборудование будет стандартным для складской деятельности: рохли и штабелеры. Это позволит оптимизировать внутренние логистические процессы.

Завершить строительство запланируют в первом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.