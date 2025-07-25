В Домодедове в августе начнут ремонт кровли в двух детских садах

В августе в городском округе Домодедово начнется капитальный ремонт кровель в двух дошкольных учреждениях — в детском саду «Родничок» в микрорайоне Белые Столбы и «Рябинка» в деревне Гальчино. Ранее здесь неоднократно проводились локальные ремонты из-за протечек, но в этом году принято решение о полной замене кровельных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Средства на ремонт были выделены из муниципального бюджета по решению Совета депутатов округа.

«На ремонт кровель выделено порядка 15 млн рублей. Подрядчики уже определены, и в течение полутора месяцев работы должны быть завершены», — сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

На период ремонта для обеспечения безопасности воспитанников предусмотрен временный перевод детей в другие образовательные учреждения. Дети из «Родничка» будут посещать детские сады «Одуванчик» и «Колокольчик», а воспитанники «Рябинки» — распределены в «Пингвинчик» и «Теремок».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.

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