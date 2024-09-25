сегодня в 16:25

В Домодедове строят производство противопожарных конструкций при содействии ЦСС

В городском округе Домодедово ко II кварталу 2026 года компания «СМАРТ ТЕХНО СЕРВИС» построит производственно-складской комплекс по изготовлению алюминиевых конструкций и обработке металла. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Промышленный новострой возведут в рамках расширения производственной площади. Реализацию проекта сопровождает менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Для застройщика уже получено разрешение на строительство, на объекте начали работы подготовительного этапа.

Земельный участок для строительства компания получила по региональной программе «Земля за 1 рубль», направленной на реализацию проектов импортозамещения. В строительство инвестируют 85 млн рублей.

Площадь производственно-складского комплекса составит порядка 8 тыс. кв. м. Ожидается, что здесь ежегодно будут выпускать 210 тонн алюминиевых и стальных противопожарных конструкций.

Кроме того, после запуска нового производства для жителей Домодедова появится около 60 новых рабочих мест, что положительно скажется на уровне жизни и трудовой занятости населения.

Подать заявку на сопровождение коммерческого объекта менеджером ЦСС можно: по телефону 8(498)602-00-00, электронной почте: css@mosreg.ru и на официальном сайте css.mosreg.ru. Все услуги Центр оказывает бесплатно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сообщил Воробьев.

Глава региона обратил внимание на то, что в настоящее время подобные проекты рассматриваются и реализуются.