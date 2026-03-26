В Домодедове строят очистные для контейнерного терминала

Очистные сооружения и водозаборный узел возводят в составе терминально-логистического центра в Домодедовском округе. Инспекторы проверили строительство резервуара-усреднителя, готовность которого составляет 6%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инфраструктуру создают в районе деревень Глотаево и Митино. В состав проекта входят очистные сооружения ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, а также водозаборный узел. Стоимость работ, по данным площадки «РосТендер», составляет около 339,7 млн рублей. Застройщиком выступает компания «Контейнерный терминал Усады». Строительство началось в сентябре 2025 года, завершить его планируют в ноябре 2026 года.

Главгосстройнадзор Московской области контролирует возведение резервуара-усреднителя — одного из ключевых элементов системы. На площадке уже выполнены земляные работы, уложены геотекстиль и щебеночное основание, устроены бетонная подготовка и гидроизоляция. Сейчас ведется армирование фундаментной плиты.

Резервуар позволит выравнивать состав и объем сточных вод перед очисткой, что снизит нагрузку на сооружения и эксплуатационные затраты. Очистные рассчитаны на прием ливневых стоков до 40 л/с — около 140 кубометров в час — и хозяйственно-бытовых до 34 кубометров в сутки. Водозаборный узел обеспечит подачу примерно 6,5 кубометра воды в сутки. После завершения работ территорию благоустроят и озеленят.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.