В Домодедове стартовал ремонт филиала педиатрического отделения

В микрорайоне Западный г. о. Домодедово начался ремонт филиала педиатрического отделения по адресу: улица Талалихина, д. 4, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В связи с ростом детского населения и приведению к единому стандарту детских медицинских учреждений администрация г. о. Домодедово приняла решение о ремонте филиала педиатрического отделения на улице Талалихина», — прокомментировал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

Для улучшения условий пребывания маленьких пациентов и работы врачей в некоторых помещениях будет произведена перепланировка. Внутренняя отделка и организация помещений будет приведена к существующим санитарным требованиям в рамках брендбука по оформлению детских медицинских организаций.

«Мы приступили к демонтажным работам 15 июля. Уже выполнили фасадные работы, сняли старую штукатурку, нанесли новую и покрасили внешний фасад. Забор покрасили. Сейчас ожидаем поставку двух входных металлических и 25 межкомнатных дверей и установим их. Также заказали линолеум и плинтуса, следующим этапом займемся их укладкой», — рассказал бригадир Василий.

Привычные высокие стойки регистрации в отделении филиала детской поликлиники станут более «пациентоориентированными». Теперь юный пациент и его сопровождающий могут присесть за стол к администратору и подождать оформления документов на комфортных креслах.

«Мы изменим всю структуру стойки регистрации, теперь это будет современная регистратура — удобная для пациентов и врачей. В ожидании приема пациенты могут посмотреть телевизор, выпить воды, ознакомиться с новостями здравоохранения. Для маленьких пациентов сделаем детскую игровую комнату», — рассказал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.

Готовность ремонтных работ — 10%. На объекте работают шесть отделочников, включая бригадира.

Общая площадь одноэтажного здания филиала поликлиники — 271,8 кв. метров. Ремонт идет согласно плану. Завершить работы планируется в конце сентября.

На время ремонта врачи-педиатры принимают маленьких пациентов по адресу: Каширское шоссе, 36А; ул. Текстильщиков, 31.

Все прививки и инъекции проводят в детской городской поликлинике по адресу: Каширское шоссе, 36А.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.