В Домодедове стартовал капремонт детского сада «Светлячок»

В микрорайоне Авиационный округа Домодедово, на улице Чкалова, дом 6, начался капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Светлячок» «Востряковского лицея № 1». Подрядчик приступил к демонтажным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Детский сад «Светлячок» в Домодедове ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту. В настоящее время ведется демонтаж внутренних конструкций — перегородок, напольного покрытия, штукатурки стен, инженерных систем и кровли», — уточнятся в сообщении.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Отмечается, что в здании 1972 года постройки площадью 1 088,2 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также работы предусматривают модернизацию пищеблока, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также благоустройство прилегающей территории.

В детский сад закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное дошкольное учреждение планируется в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.