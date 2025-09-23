В Домодедове стартовал капитальный ремонт детского сада «Светлячок»

В микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово начались работы по капитальному ремонту детского сада «Светлячок». Подрядчиком выступает проверенная компания ООО «Мособлстройтрест № 11», которая уже зарекомендовала себя на местном рынке. В текущий момент на объекте трудятся более 10 специалистов, занимающихся демонтажными работами на кровле и внутри здания, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Площадь детского сада составляет 1088 кв. м. В рамках капитального ремонта запланированы важные обновления: будет заменена кровля и фасад, обновятся системы отопления, вентиляции и канализации, а также выполнится внутренняя отделка. Кроме того, на территории учреждения проведут благоустройство, а для ребят закупят новую мебель и оборудование.

Завершение капитального ремонта намечено на 1 сентября 2026 года, что позволит создать комфортные условия для малышей и повысить качество образования в образовательном учреждении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.