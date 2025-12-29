В Домодедове с 2021 года построено и обновлено 13 спортивных объектов

В ближайших планах — ремонт школы олимпийского резерва «Олимп». Среди уже выполненных объектов — футбольный манеж с полноразмерным полем, ледовая арена с искусственным льдом, стадионы и многофункциональные площадки. Развитие спортивной инфраструктуры — один из приоритетов Народной программы «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Большим событием для всех жителей стало открытие ледовой арены и футбольного манежа стадиона „Авангард“. Также по наказам жителей построили 2 стадиона и еще один реконструировали, установили 7 спортплощадок. Здесь занимаются будущие чемпионы, проходят большие соревнования и спортивные турниры», — отметила секретарь местного отделения «Единой России» Евгения Хрусталева.

Благодаря программе инициативного бюджетирования и активному участию самих жителей в городском округе устанавливают многофункциональные спортивные площадки именно, где они больше всего востребованы.

«Площадка в микрорайоне Востряково, обустроенная в этом году, уже активно используется детьми и взрослыми. Жители попросили весной благоустроить территории рядом с площадкой, а также капитально отремонтировать еще две хоккейные коробки в микрорайоне», — рассказал депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.