В Домодедове реализуется программа капремонта школ

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В Домодедово реализуется программа реализуется программа строительства и капремонта школ, которая входит в народную программу «Единой России». Она была инициирована президентом на съезде партии в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.

На заседании штаба по капремонту школ Московская область была отмечена среди лидеров по выполнению программы капремонта школ. В 2024 году было обновлено 40 зданий школ и больше 20 детских садов. В части строительства — открыто 39 новых школ и 26 детских садов.

В 2024 году в округе после обновления открылась Краснопутьская школа и школа № 2.

Также в 2025 году откроются лицей № 3 по улице Коломийца.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.