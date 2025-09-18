В Домодедове продолжается капремонт Востряковского лицея № 1

В Домодедово продолжается капитальный ремонт в третьем здании Востряковского лицея № 1 и его дошкольном отделении «Светлячок». В результате ремонта порядка 900 учеников распределены по другим зданиям лицея, а 120 воспитанников «Светлячка» временно посетят детские сады «Дельфин» и «Березка». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Школе уже 66 лет. Эта школа ни разу не ремонтировалась в рамках капитального ремонта», — делится директор Ильинской школы имени полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова Ольга Протазова. Она отметила, что современное образование требует современных условий, и все жители школы с радостью восприняли новость о том, что они получили возможность провести капитальный ремонт.

Устаревшие кабинеты, слабое освещение и изношенные полы требуют немедленного внимания. В то время как количество учеников за последние три года значительно возросло, начиная с 140 школьников были переведены в другой корпус. «У нас осуществляется подвоз, детей забирает школьный автобус», — уточнила Ольга.

Среди планов — создание современного школьного стадиона, улучшение столовой и комфортных классов с новым оборудованием. «Мы хотели бы светлые, просторные классы, удобные парты и специализированные кабинеты», — добавила Протазова.

Тем временем в селе Растуново строителям передан детский сад «Заряночка», требующий серьезного ремонта после 39 лет эксплуатации. Заместитель директора по дошкольному образованию Домодедовского образовательного комплекса «Вертикаль» Татьяна Болотова сообщила: «Нам, конечно, нужен ремонт. И как снаружи, так и внутри здания».

В ходе обновлений также планируется улучшить прилегающую территорию и устранить трещины внутри здания. Всего в детский сад ходит 396 воспитанников. С увеличением количества детей в сельских территориях округа, становится очевидной необходимость не только обновления, но и расширения образовательных учреждений, чтобы соответствовать современным требованиям родителей и детей. Татьяна Болотова отметила, что образовательный процесс должен выйти на более современные технологии и улучшенное оборудование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.