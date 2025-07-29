В Домодедове продолжается капремонт лицея № 3
Фото - © Эдуард Стратонов
В здании лицее № 3 по улице Коломийца городского округа Домодедово капитальный ремонт продолжается в интенсивном режиме. На объекте трудятся 87 специалистов. Работы находятся под ежедневным контролем администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Сейчас на территории лицея активно ведется благоустройство — устанавливаются бордюры, сеются газоны. Подходят к завершению фасадные работы, завершаются работы по слаботочным системам. Внутри здания уже собирается мебель для учебных кабинетов, идет монтаж сантехники, в актовом зале укладывают полы. Обновление наружного освещения уже завершено.
Все этапы ремонтной кампании синхронизированы, чтобы школа открыла двери для учеников точно в срок — 1 сентября.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.
«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.
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