В Домодедове продолжается капремонт лицея № 3

В здании лицее № 3 по улице Коломийца городского округа Домодедово капитальный ремонт продолжается в интенсивном режиме. На объекте трудятся 87 специалистов. Работы находятся под ежедневным контролем администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас на территории лицея активно ведется благоустройство — устанавливаются бордюры, сеются газоны. Подходят к завершению фасадные работы, завершаются работы по слаботочным системам. Внутри здания уже собирается мебель для учебных кабинетов, идет монтаж сантехники, в актовом зале укладывают полы. Обновление наружного освещения уже завершено.

Все этапы ремонтной кампании синхронизированы, чтобы школа открыла двери для учеников точно в срок — 1 сентября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.

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