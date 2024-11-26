В Домодедове построят поликлинику с постом скорой помощи

Мособлархитектура согласовала архитектурно-градостроительный облик новой детско-взрослой поликлиники с постом скорой медицинской помощи в районе улицы Мезенцева в селе Ям городского округа Домодедово. Строгая геометрия фасадов дополнится сдержанной монохромной палитрой, а вставки из темной клинкерной плитки между окнами подчеркнут вертикали здания, сообщает пресс-служба ведомства.

«Общая площадь трехэтажного здания поликлиники составит почти 4 000 квадратных метров. Пост скорой помощи рассчитан на 2 автомобиля выездных бригад для оказания экстренной медицинской помощи населению. Социальный объект планируется реализовать по индивидуальному проекту, который учитывает все требования к медицинским учреждениям — от оформления внешнего облика до благоустройства территории. После окончания строительства поликлиника сможет принимать 216 человек в одну смену — 162 взрослых пациента и 54 ребенка», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Начало строительства запланировано в 1 квартале 2025 года.

Основой силуэта поликлиники станут два пересекающихся прямоугольника, образующих букву «Т». Первый этаж здания облицуют графитовой клинкерной плиткой, остальные этажи — более светлой декоративной штукатуркой.

Мягкий контраст между оттенками и материалами придаст фасадам дополнительную динамику, однако не будет нарушать их стилистическую целостность. В качестве главного акцентного элемента между окнами будут использоваться вставки из темной клинкерной плитки: они выделят вертикали здания и зададут четкий визуальный ритм всему рисунку фасадов.

Основные входы в медицинское учреждение расположатся на уровне земли: это позволит сделать поликлинику доступной для маломобильных посетителей. Всего входов будет несколько, над каждой входной группой разместят навесы.

Помимо стандартных врачебных кабинетов на трех этажах здания появятся аптека, зона дневного стационара, отделение рентгенологии, фильтр-бокс для пациентов с респираторными заболеваниями, а также прививочный блок. Стоит отметить, что все врачебные и процедурные кабинеты с асептическим режимом работы будут находиться в непроходных частях поликлиники, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности как пациентов, так и врачей.

На территории новой поликлиники проведут комплексное благоустройство. Вокруг здания высадят деревья и кустарники, установят уличное освещение, оборудуют парковки для автомобилей и велосипедов, а также установят информационные стенды и указатели с дублированием по системе Брайля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.